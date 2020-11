«Black Lives Matter | Contro ogni violenza razziale» | su History la nascita del movimento

Leggi su vanityfair

(Di sabato 21 novembre 2020) Un documentario per comprendere e conoscere gli sviluppi più recenti del conflitto razziale negli Stati Uniti d’America. Black Lives Matter – Contro ogni violenza razziale è la ricostruzione, senza dicotomie, del movimento che l’Europa ha imputato alla morte di un uomo, con un nome e un cognome: George Floyd. Nel maggio scorso, un grido si è levato da Minneapolis: «I can’t breathe», «Non riesco a respirare». Poi, la città è stata messa sottosopra, e con lei l’America tutta. Il Black Lives Matter, nella sua marcia per la parità tra bianchi e neri, ha attraversato il Paese. Poi, l’Europa. Gli schermi dei cellulari si sono fatti neri e uno stesso impeto ha animato le proteste. Gli Stati Uniti hanno chiesto a gran voce che una pari dignità e valore venisse accordata alla popolazione afroamericana, che la polizia non abusasse della propria forza per sopraffare gli indifesi, che la razza non costituisse più motivo di discriminazione. «Le vite di colore importano», ha recitato il movimento, di cui History (canale 407 di Sky), in due serate dedicate ha voluto ricostruire genesi e dialettica.