Bevono gel igienizzante per le mani | morte sette persone

Leggi su viagginews

(Di sabato 21 novembre 2020) In Russiahanno bevuto il gelper le, tanto utilizzato ultimamente a causa del Coronavirus, quando hanno finito l’alcol. In Russia, nella regione di Yakutia, giovedì sera dellehanno organizzato una festa a base di alcol. Quando però gli alcolici sono finiti, hanno avuto un’idea creativa per rimpiazzarli, seppur tremendamente L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com