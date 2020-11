Berlusconi inizia le danze per il Quirinale e Di Maio… La bussola di Ocone (Di sabato 21 novembre 2020) Non c’è dubbio che il dialogo iniziato o cercato fra Forza Italia, da una parte, e il governo e la maggioranza, dall’altra, abbia creato un minimo di movimento in un sistema politico sostanzialmente in stallo. Sarebbe però un errore, a mio avviso, fermarsi solo alle reazioni, che sono apparse di ripicca, di Matteo Salvini; o addirittura pensare che stia maturando una spaccatura seria in seno al centrodestra. Silvio Berlusconi continua ad essere una personalità fortemente divisiva, e la forza destrutturante di un suo “ritorno in gioco” è destinata a creare problemi a sinistra non meno che a destra. Alessandro Di Battista ha già parlato, con dubbio gusto, di “letame”, e Luigi di Maio ha pubblicamente rallentato sull’entente cordial, anche se poi intensifica incontri più o meno “segreti” con esponenti vicini al Cavaliere: da Gianni Letta alla presidente ... Leggi su formiche (Di sabato 21 novembre 2020) Non c’è dubbio che il dialogoto o cercato fra Forza Italia, da una parte, e il governo e la maggioranza, dall’altra, abbia creato un minimo di movimento in un sistema politico sostanzialmente in stallo. Sarebbe però un errore, a mio avviso, fermarsi solo alle reazioni, che sono apparse di ripicca, di Matteo Salvini; o addirittura pensare che stia maturando una spaccatura seria in seno al centrodestra. Silviocontinua ad essere una personalità fortemente divisiva, e la forza destrutturante di un suo “ritorno in gioco” è destinata a creare problemi a sinistra non meno che a destra. Alessandro Di Battista ha già parlato, con dubbio gusto, di “letame”, e Luigi di Maio ha pubblicamente rallentato sull’entente cordial, anche se poi intensifica incontri più o meno “segreti” con esponenti vicini al Cavaliere: da Gianni Letta alla presidente ...

