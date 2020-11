Berlusconi e Salvini hanno avuto una telefonata "cordiale" (Di sabato 21 novembre 2020) AGI - telefonata cordiale, secondo quanto si apprende, tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. L'unità del centrodestra - la linea comune - non è in discussione, la coalizione avrà una posizione comune sui provvedimenti economici, compreso lo scostamento di bilancio. Salvini e Berlusconi, sempre secondo quanto si apprende, hanno condiviso la necessità di una linea chiara e determinata per difendere famiglie e imprese in un momento così difficile. "Abbiamo parlato di tasse e di lavoro. ci sono manovre economiche che il governo sta portando in parlamento e decreti che dimenticano milioni di italiani. Abbiamo concordato una battaglia comune su pochi obiettivi al fianco dei produttori e degli italiani più in difficoltà di altri. Gli emendamenti saranno fatti ... Leggi su agi (Di sabato 21 novembre 2020) AGI -, secondo quanto si apprende, tra Matteoe Silvio. L'unità del centrodestra - la linea comune - non è in discussione, la coalizione avrà una posizione comune sui provvedimenti economici, compreso lo scostamento di bilancio., sempre secondo quanto si apprende,condiviso la necessità di una linea chiara e determinata per difendere famiglie e imprese in un momento così difficile. "Abbiamo parlato di tasse e di lavoro. ci sono manovre economiche che il governo sta portando in parlamento e decreti che dimenticano milioni di italiani. Abbiamo concordato una battaglia comune su pochi obiettivi al fianco dei produttori e degli italiani più in difficoltà di altri. Gli emendamenti saranno fatti ...

