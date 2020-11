Berlusconi e il governo, il sondaggio riservato. Retroscena-bomba dal cuore M5s: ecco l'uomo che si sta già muovendo (Di sabato 21 novembre 2020) La trattativa tra Silvio Berlusconi e il governo va avanti e la prova è il sondaggio riservato del Movimento 5 Stelle. Metà dei grillini tace, l'altra metà insulta il Cav. Ma secondo un Retroscena della Stampa, al di là dello "psicodramma", si sta muovendo qualcosa. Il capogruppo alla Camera Davide Crippa avrebbe lanciato un quesito tra i capigruppo nelle varie commissioni: "Siete disposti a collaborare con Forza Italia solo sulla manovra?". La tesi, dunque, è quella del dialogo su specifici punti del programma ma si tratterebbe in ogni caso di un momento storico, oltre che un'ammissione di debolezza da parte della maggioranza. I contrari all'asse con gli azzurri sono quasi tutti i rappresentati grillini eletti al Sud, che si riconoscono dal vergognoso "stare lontani dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) La trattativa tra Silvioe ilva avanti e la prova è ildel Movimento 5 Stelle. Metà dei grillini tace, l'altra metà insulta il Cav. Ma secondo undella Stampa, al di là dello "psicodramma", si staqualcosa. Il capogruppo alla Camera Davide Crippa avrebbe lanciato un quesito tra i capigruppo nelle varie commissioni: "Siete disposti a collaborare con Forza Italia solo sulla manovra?". La tesi, dunque, è quella del dialogo su specifici punti del programma ma si tratterebbe in ogni caso di un momento storico, oltre che un'ammissione di debolezza da parte della maggioranza. I contrari all'asse con gli azzurri sono quasi tutti i rappresentati grillini eletti al Sud, che si riconoscono dal vergognoso "stare lontani dal ...

