Benedetto XV | il il Papa che condannò la guerra

Il 21 novembre 1854 nasceva a Genova Giacomo Paolo Giovanni Battista della Chiesa salito al soglio pontificio nel 1914 come Papa Benedetto XV. La sua famiglia, di origini aristocratiche, sembra discenda da casati che, sia da parte di madre che di padre, che avevano dato i natali nel Medioevo ad altri papi. Benedetto XV fu eletto Papa poche settimane dopo l'inizio della prima guerra mondiale quando era stato eletto cardinale da soli tre mesi, un evento unico. Data la situazione bellica, l'esperienza maturata nella diplomazia vaticana fu determinante nella sua elezione. Consapevole della gravità del momento, fu fermo oppositore della guerra e elaborò diverse proposte di pace. Nella sua prima enciclica, ad Beatissimi Apostolorum principis si appellò ai governanti delle nazioni per ...

