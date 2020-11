Benedetta Rossi e il marito Marco, spunta la foto da 20enni: diversissimi (Di sabato 21 novembre 2020) Benedetta Rossi è ormai uno dei nomi più popolari del web italiano, ma la riconoscereste da giovane in compagnia del marito? Benedetta Rossi è una delle food blogger più seguite in Italia. Il suo canale Youtube conta più di 2 milioni di iscritti. Mentre il suo profilo Instagram ha superato i 3 milioni di followers. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 21 novembre 2020)è ormai uno dei nomi più popolari del web italiano, ma la riconoscereste da giovane in compagnia delè una delle food blogger più seguite in Italia. Il suo canale Youtube conta più di 2 milioni di iscritti. Mentre il suo profilo Instagram ha superato i 3 milioni di followers. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

sailoreruri : @ddorkynclumsy benedetta rossi troppo cute ti migliora l'umore - allenurbb : benedetta rossi perché a te sono venuti bene e a me no qual è il tuo segreto puoi dirmelo non lo dico a nessuno giuro - giudiiiiiiiii : RT @AxiaFel: @giudiiiiiiiii Beh se ci vuole fare un “frecantò” potrebbero andare. Interpelliamo Benedetta Rossi. - AxiaFel : @giudiiiiiiiii Beh se ci vuole fare un “frecantò” potrebbero andare. Interpelliamo Benedetta Rossi. - zazoomblog : Benedetta Rossi la rinascita dopo la grave perdita: “Ecco come ho fatto” - #Benedetta #Rossi #rinascita #grave -