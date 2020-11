Belen Rodriguez dedica a Spinalbese | i fan | “Ma come fai a trovare sempre l’amore?”

Leggi su 361magazine

(Di sabato 21 novembre 2020) La showgirlpiù innamorata diE’ passato quasi un anno da quandoe Stefano De Martino si sono detti addio. Un addio che non è piaciuto ai fan dell’ex coppia che ancora sperano in un ritorno di fiamma. E adesso, dall’estate scorsa,– dopo brevi flirt o pseudo tali – ha ritrovato l’amore tra le braccia dell’ hair stylist Antonino. Almeno così èlei stessa ammette con unal fidanzato su Instagram. La showgirl ha pubblicato una foto che li ritrae insieme mentre si scambiano un bacio, con la didascalia che non lascia dubbi: “Quiero más”, che tradotto significa “Ti amo di più” o “ti amo tantissimo”. Così sono arrivati puntuali i commenti dei follower e tra chi si preoccupa che la conduttrice di ...