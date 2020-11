Beautiful | anticipazioni puntata 23 novembre | la promessa di Shauna

Leggi su yeslife

(Di domenica 22 novembre 2020)23e Ridge sono sempre più vicini. Lo stilista le chiede di fargli una. Dopo essersi svegliato nella stanza sopra al Bikini in compagnia di, Ridge è sempre più confuso .Sa che tra lui e la donna non è successo nulla eppure non può credere di aver perso a L'articolo proviene da YesLife.it.