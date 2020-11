Beautiful | anticipazioni 22 novembre | Ridge realizza di aver passato la notte con Shauna

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 21 novembre 2020) Indovrà fare i conti con i postumi della sbornia. E’ quanto emerge leggendo ledella trama della puntata in onda domenica 22su Canale 5, a partire dalle 14:00. Come sappiamo, il Forrester si sarà risvegliato dopo l’ubriacatura della sera precedente e rimarrà stupito nel vedersi di fronte a. La donna lo aiuterà a ricordare ciò che è avvenuto e lo stilista si renderà conto dilainsieme a lei. Brooke nel frattempo, sarà sempre più in ansia per il marito, visto che non avrà avuto più notizie di lui da quando è uscito di casa il giorno prima., trama 22ancora confuso dopo la sbornia Nella nuova puntata di ...