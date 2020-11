Batwoman: il primo teaser per la stagione 2 di è finalmente arrivato (Di sabato 21 novembre 2020) Batwoman il primo teaser per la stagione 2 è arrivato. E’ stato rilasciato un teaser trailer per la seconda stagione di Batwoman! Nel nuovo teaser, vediamo il personaggio di Javicia Leslie Ryan Wilder tirare fuori il famoso costume da pipistrello mentre dice “È ora di essere potenti“. Cosa si vede nel teaser? Un altro teaser mostra il crociato del capo che si prepara per un battle royale a tutto campo con un paio di teppisti. La premiere della seconda stagione è prevista per il 17 gennaio 2021. Javicia Leslie si è unita al cast di Batwoman all’inizio di quest’anno dopo che Ruby Rose ha annunciato che avrebbe lasciato la serie di supereroi. Cosa ha detto Ruby ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 21 novembre 2020)ilper la2 è. E’ stato rilasciato untrailer per la secondadi! Nel nuovo, vediamo il personaggio di Javicia Leslie Ryan Wilder tirare fuori il famoso costume da pipistrello mentre dice “È ora di essere potenti“. Cosa si vede nel? Un altromostra il crociato del capo che si prepara per un battle royale a tutto campo con un paio di teppisti. La premiere della secondaè prevista per il 17 gennaio 2021. Javicia Leslie si è unita al cast diall’inizio di quest’anno dopo che Ruby Rose ha annunciato che avrebbe lasciato la serie di supereroi. Cosa ha detto Ruby ...

comicus_it : The CW ha diffuso il primo teaser della seconda stagione di Batwoman con protagonista Javicia Leslie:… - TVTips_official : RT @telesimo: Ecco il primo teaser della seconda stagione di #Batwoman, attesa su The CW dal #17gennaio, in cui #JaviciaLeslie indossa l’i… - telesimo : Ecco il primo teaser della seconda stagione di #Batwoman, attesa su The CW dal #17gennaio, in cui #JaviciaLeslie i… - Teleblogmag : The CW ci offre un primissimo assaggio della nuova Batwoman - UniMoviesBlog : Javicia Leslie indossa il costume di #Batwoman nel primo teaser della seconda stagione -