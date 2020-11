Basket | NBA | Danilo Gallinari agli Atlanta Hawks con un triennale

Leggi su oasport

(Di sabato 21 novembre 2020)si trasferiscecon unda 61.5 milioni di dollari complessivi. A rivelarlo, nella notte, è il suo agente Michael Tellem mentre parla con la ESPN: una notizia, questa, rilanciata immediatamente dallo storico insider Adrian Wojnarowski, che riporta come l’accordo sia in via di finalizzazione. Lo stesso Wojnarowski riporta un dato curioso: si tratta del contratto più oneroso mai firmato da un giocatore oltre i 30 anni (32 in questo caso) che non sia mai stato un All Star. Quinta franchigia NBA, dunque, per il Gallo, che ha finora vestito le me di New York Knicks, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers e Oklahoma City Thunder. Glisi stanno dimostrando particolarmente attivi in questo strano mercato di ...