Basket femminile, Serie A1 2020-2021: vittorie extralarge per Venezia e Virtus Bologna, Del Pero trascina Costa Masnaga (Di sabato 21 novembre 2020) Nella giornata odierna si sono disputati i primi tre anticipi dell’ottavo turno della Serie A1 2020-2021 di Basket femminile. Sorridono le squadre impegnate in trasferta: vittorie per Virtus Bologna, Venezia e Costa Masnaga, che hanno espugnato rispettivamente i campi di Campobasso, Sassari e Vigarano. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. MOLISANA LA MAGNOLIA CAMPOBASSO – Virtus SEGAFREDO Bologna 52-80 (9-18, 20-26, 14-24, 9-12) Vittoria extralarge per la Virtus Bologna, che espugna il “Palaselvapiana” di Campobasso con il punteggio di 52-80 e conserva il secondo posto in classifica alle spalle di ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) Nella giornata odierna si sono disputati i primi tre anticipi dell’ottavo turno dellaA1di. Sorridono le squadre impegnate in trasferta:per, che hanno espugnato rispettivamente i campi di Campobasso, Sassari e Vigarano. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. MOLISANA LA MAGNOLIA CAMPOBASSO –SEGAFREDO52-80 (9-18, 20-26, 14-24, 9-12) Vittoriaper la, che espugna il “Palaselvapiana” di Campobasso con il punteggio di 52-80 e conserva il secondo posto in classifica alle spalle di ...

OA_Sport : Basket femminile, Serie A1 2020-2021: vittorie extralarge per Venezia e Virtus Bologna, Del Pero trascina Costa Mas… - CentotrentunoC : #LBF #SerieA1F BASKET FEMMINILE ?? KO fin troppo pesante per la Dinamo #Sassari al ritorno dopo la sosta forzata pe… - telecitynews24 : ??BASKET, A2 FEMMINILE: TAMPONI POSITIVI, STOP PER L'AUTOSPED?? La squadra domani non potrà giocare a Vicenza.… - OA_Sport : Basket femminile: Lucca a Schio senza Alessandra Orsili, positiva al Covid-19 - MassimoLandi7 : #Livorno #sport #basket #pallacanestro Basket, Serie A2 femminile: il Jolly Acli torna in campo dopo il turno di so… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket femminile Basket femminile: Kim Mestdagh si unisce al Famila Schio OA Sport Venezia è una corazzata e batte la Dinamo 97-57

Tutto come da pronostico: Venezia passa al PalaSerradimigni (97-57) contro una Dinamo ancora in recupero dopo le due settimane di stop perché mezza squadra era risultata positiva al Covid. Troppo fort ...

Basket, A2 femminile: tamponi positivi, stop per l’Autosped

CASTELNUOVO SCRIVIA - I test rapidi effettuati questa mattina, sabato 21 novembre, alle giocatrici e al team dell'Autosped hanno rivelato alcuni casi positivi nella squadra, che domani non potrà gioca ...

Tutto come da pronostico: Venezia passa al PalaSerradimigni (97-57) contro una Dinamo ancora in recupero dopo le due settimane di stop perché mezza squadra era risultata positiva al Covid. Troppo fort ...CASTELNUOVO SCRIVIA - I test rapidi effettuati questa mattina, sabato 21 novembre, alle giocatrici e al team dell'Autosped hanno rivelato alcuni casi positivi nella squadra, che domani non potrà gioca ...