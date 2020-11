Basket femminile | Lucca a Schio senza Alessandra Orsili | positiva al Covid-19

Leggi su oasport

(Di sabato 21 novembre 2020) Una positività al-19 nelLe Mura, e coglie anche una delle giocatrici più importanti del club biancorosso., classe 2001 che con le Nazionali giovanili nel 2019 ha vinto in un’estate gli ori europei Under 18 e Under 20, è infatti stata contagiata dal coronavirus. Asintomatica, la diciannovenne marchigiana non potrà dunque giocare nella trasferta dicontro il Famila: un problema in più per la squadra allenata da Francesco Iurlaro, che già deve fare a meno di Laura Spreafico, vittima di un infortunio la cui entità sarà valutata nei prossimi giorni. L’incontro di domani avrà comunque luogo, dal momento che la Gesam Gas e Luce ha ancora un più che sufficiente numero di giocatrici idonee per entrare in campo sul parquet del PalaRomare, dove cercherà ...