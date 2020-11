Barcellona | tegola Piqué | infortunio al ginocchio

(Di sabato 21 novembre 2020) Brutta serata per ilche rischia di perdere a lungo Gerardche ha lasciato il campo in anticipo al posto di Dest dopo un bruttoalaccompagnato dallo staff medico dei catalani. Il difensore spagnolo si è infortunato nel match di questa sera contro l’Atletico Madrid dopo un contrato con Correa che ha portato ila girarsi in maniera innaturale. Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

L'attaccante è il quarto contagiato in nazionale dopo Vina, Munoz e l'addetto stampa. Non potrà, così, prendersi una ...Guai per Luis Suarez, l'attaccante dell'Atletico Madrid positivo al coronavirus: non ci sarà nella gara con il Barcellona ...