Barcellona | si fermano Piqué e Sergi Roberto Il comunicato

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 22 novembre 2020) Il, dopo la gara contro l’Atletico Madrid, con una nota ufficiale, hal’entità degli infortuni di Gerard. Per, come riportato dal club, si tratta di una distorsione al ginocchio destro che sarà seguita con attenzione nei prossimi giorni. Perinvece una lesione muscolare al retto femorale della coscia destra che sarà valutata nei prossimi giorni per approfondire l’entità dell’infortunio. ÚLTIMA HORA Gerardtiene un esguince en la rodilla derecha. Pendiente de más pruebas para saber el alcance exacto de la lesión S.tiene una lesión muscular en el recto femoral del muslo derecho. Pendiente de más pruebas para saber el alcance exacto de la ...