Bando aperto per il Premio letterario di iO Donna “Eroine d’oggi”, edizione 2021 (Di sabato 21 novembre 2020) Da lettrici abbiamo incontrato personaggi positivi e negativi, donne energiche o posate che pero?, dentro le pieghe della trama, di cui non sempre erano principali protagoniste, ci hanno ispirato, ci hanno donato una scintilla. Ecco perche? iO Donna ha ideato il Premio letterario Eroine d’oggi, dedicato ai personaggi femminili che, nell’anno, ci hanno maggiormente colpito. Regolamento Possono partecipare i romanzi italiani, scritti indifferentemente da donne o uomini, pubblicati nel periodo che va dal novembre 2020 al settembre 2021. Tra le segnalazioni pervenute dai lettori e dalla redazione, si estrae una rosa di 5 finalisti. Tra questi, una giuria di libraie, scelte in tutta Italia, e due componenti della redazione di iO Donna, individueranno il vincitore. Le segnalazioni vanno ... Leggi su iodonna (Di sabato 21 novembre 2020) Da lettrici abbiamo incontrato personaggi positivi e negativi, donne energiche o posate che pero?, dentro le pieghe della trama, di cui non sempre erano principali protagoniste, ci hanno ispirato, ci hanno donato una scintilla. Ecco perche? iOha ideato ilEroine d’oggi, dedicato ai personaggi femminili che, nell’anno, ci hanno maggiormente colpito. Regolamento Possono partecipare i romanzi italiani, scritti indifferentemente da donne o uomini, pubblicati nel periodo che va dal novembre 2020 al settembre. Tra le segnalazioni pervenute dai lettori e dalla redazione, si estrae una rosa di 5 finalisti. Tra questi, una giuria di libraie, scelte in tutta Italia, e due componenti della redazione di iO, individueranno il vincitore. Le segnalazioni vanno ...

cremaonline : #Madignano: il Comune cerca un #istruttore #amministrativo di categoria C, aperto il #bando pubblico Clicca per i… - 04_remo : RT @ap_legambiente: Dal 2023 i distributori di carburante dovranno dotarsi di impianto di ricarica elettrica e dal 2021 Milano mette al ban… - fabiocaravaggi0 : Ricordiamo che è aperto, e lo sarà fino alle ore 23:59 del 28 Novembre 2020, il bando per chiedere il “Contributo R… - carlaluglio69 : RT @ChToracicaIEO: Nuova intervista: Milano mette al bando il fumo. Per prof. Lorenzo Spaggiari @IEOufficiale 'è un gesto di grande civiltà… - carlaluglio69 : RT @Agenzia_Italia: Milano mette al bando il fumo. Per Spaggiari (Ieo) 'è un gesto di grande civiltà' -

Ultime Notizie dalla rete : Bando aperto Bando aperto per il Premio letterario di iO Donna "Eroine d'oggi", edizione 2021 Io Donna Agricoltura sociale: è di Amelia uno dei progetti vincitori di un bando nazionale per ‘seminare valore’

L’agricoltura, patrimonio di risorse e competenze, protagonista dello sviluppo di attività imprenditoriali e di crescita sostenibile dei territori, al centro dei progetti di inserimento sociale e lavo ...

Monterubbiano, bandi in arrivo: buoni spesa, mensa scolastica e contributi attività produttive

È imminente l'uscita di 3 avvisi pubblici da parte del Comune di Monterubbiano, inerenti contributi alle attività produttive, buoni spesa per le famiglie e mensa scolastica. “Nei prossimi giorni pubbl ...

L’agricoltura, patrimonio di risorse e competenze, protagonista dello sviluppo di attività imprenditoriali e di crescita sostenibile dei territori, al centro dei progetti di inserimento sociale e lavo ...È imminente l'uscita di 3 avvisi pubblici da parte del Comune di Monterubbiano, inerenti contributi alle attività produttive, buoni spesa per le famiglie e mensa scolastica. “Nei prossimi giorni pubbl ...