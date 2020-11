Ballando, Elisa Isoardi su Raimondo Todaro: 'Mi sto innamorando'. Lui: 'Scopriremo quello che siamo' (Di domenica 22 novembre 2020) Su le ultime novità. , Elisa Isoardi in lacrime: ' Raimondo Todaro? Mi sto innamorando '. Lui: ' Scopriremo quello che siamo '. La finale di Ballando con le Stelle è arrivata. Pochi minuti fa, si sono ... Leggi su leggo (Di domenica 22 novembre 2020) Su le ultime novità. ,in lacrime: '? Mi sto'. Lui: 'che'. La finale dicon le Stelle è arrivata. Pochi minuti fa, si sono ...

MarsiaTo : @Ballando_Rai @ElisaIsoardi @Raimondo_Todaro Che farsa! I punti di elisa e raimondo erano 42 e non 32... e questo e… - metalbreakdownc : @Ballando_Rai @PaoloConticini @VeeraKinnunen Paolo merita di vincere, lo ripeto ora e per sempre. Elisa isoardi e r… - CINDY2099 : Elisa è rimasta malissimo. Ma tant'è, spiace per la sfiga che hanno avuto ma va valutato il percorso, e le prestazi… - ilgiornale : Fabio Canino a Ballando con le stelle non perde occasione per stuzzicare Matteo Salvini con una battuta a Elisa Iso… - calabrinterista : @Ballando_Rai @ElisaIsoardi @Raimondo_Todaro la sensualità fatta donna #BallandoConLeStelle elisa -