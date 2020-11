Ballando con le stelle, Paolo Conticini: chi è, età, carriera, vita privata, Veera Kinnunen (Di sabato 21 novembre 2020) E’ tutto pronto, è tornato Ballando con le stelle. Questa sera, sabato 21 novembre, ci sarà la puntata finale della trasmissione che si svolge sulla pista da ballo più amata dal pubblico italiano. Appuntamento da non perdere su Rai 1 con Milly Carlucci a partire dalle 20.35. Tra i protagonisti in gara anche Paolo Conticini pronto a scatenarsi in pista con la ballerina Veera Kinnunen. Conosciamolo meglio… Paolo Conticini: chi è, età, carriera Paolo Conticini è nato a Pisa il 10 gennaio del 1969. Dopo un passato da modello, disegnatore in uno studio di arredamento e gestore di una palestra, Paolo ha conosciuto Christian De Sica all’età di 23 anni e ha debuttato come attore lavorando con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 21 novembre 2020) E’ tutto pronto, è tornatocon le. Questa sera, sabato 21 novembre, ci sarà la puntata finale della trasmissione che si svolge sulla pista da ballo più amata dal pubblico italiano. Appuntamento da non perdere su Rai 1 con Milly Carlucci a partire dalle 20.35. Tra i protagonisti in gara anchepronto a scatenarsi in pista con la ballerina. Conosciamolo meglio…: chi è, età,è nato a Pisa il 10 gennaio del 1969. Dopo un passato da modello, disegnatore in uno studio di arredamento e gestore di una palestra,ha conosciuto Christian De Sica all’età di 23 anni e ha debuttato come attore lavorando con ...

