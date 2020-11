Ballando con le stelle, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro nuove rivelazioni di coppia (Di sabato 21 novembre 2020) Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono tra le coppie di Ballando con le stelle più seguite dal pubblico, le loro vicende nate nel corso del programma li hanno resi ancora di più protagonisti visto anche l’affiatamento che hanno dimostrato in pista da ballo ma anche fuori. Sin dall’inizio della loro avventura nel talent di ballo Elisa e Raimondo hanno dato vita a gossip sul loro rapporto, un’affinità che loro hanno ufficialmente attribuito solo ad una bella amicizia. In dirittura d’arrivo a Ballando e quasi pronti per la finale, la coppia di vip ha posato per il magazine Gente che ha pubblicato scatti decisamente compromettenti per i due. Molto vicini non solo come professionisti Elisa e ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 21 novembre 2020)sono tra le coppie dicon lepiù seguite dal pubblico, le loro vicende nate nel corso del programma li hanno resi ancora di più protagonisti visto anche l’affiatamento che hanno dimostrato in pista da ballo ma anche fuori. Sin dall’inizio della loro avventura nel talent di ballohanno dato vita a gossip sul loro rapporto, un’affinità che loro hanno ufficialmente attribuito solo ad una bella amicizia. In dirittura d’arrivo ae quasi pronti per la finale, ladi vip ha posato per il magazine Gente che ha pubblicato scatti decisamente compromettenti per i due. Molto vicini non solo come professionistie ...

