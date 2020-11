Ballando con le stelle, Alessandra Tripoli: il giorno più importante si avvicina (Di sabato 21 novembre 2020) Ballando con le stelle, per Alessandra Tripoli il giorno più importante si avvicina sempre di più. Manca davvero poco, tutto è pronto Foto da Instagram: @AlessandraTripoliManca sempre meno e il grande giorno si sta avvicinando per Alessandra Tripoli. La ballerina è giunta alla 33 esima settimana di gravidanza e tutto è pronto per la nascita del piccolo Liam. Alessandra è sposata con Luca Urso e i due nel mese di gennaio diventeranno genitori per la prima volta. La scelta del nome del piccolo nascituro è stata decisa sin da subito. “È il primo nome che abbiamo scelto”, aveva raccontato lo scorso ottobre ad Eleonora Daniele nel ... Leggi su chenews (Di sabato 21 novembre 2020)con le, perilpiùsisempre di più. Manca davvero poco, tutto è pronto Foto da Instagram: @Manca sempre meno e il grandesi stando per. La ballerina è giunta alla 33 esima settimana di gravidanza e tutto è pronto per la nascita del piccolo Liam.è sposata con Luca Urso e i due nel mese di gennaio diventeranno genitori per la prima volta. La scelta del nome del piccolo nascituro è stata decisa sin da subito. “È il primo nome che abbiamo scelto”, aveva raccontato lo scorso ottobre ad Eleonora Daniele nel ...

