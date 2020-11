Ballando con le Stelle: Alessandra Mussolini senza partner per la finale (Di sabato 21 novembre 2020) Di recente è giunta la notizia che Maykel Fonts non sarà presente alla finale di Ballando con le Stelle. Purtroppo il ballerino è risultato positivo al Covid-29. Nonostante tutto Maykel ha voluto incoraggiare Alessandra Mussolini a dare il massimo. Questa edizione di Ballando con le Stelle continua a regalare tantissimi colpi di scena ed imprevisti. Di recente Milly Carlucci ha confermato i sospetti su Maykel Fonts; il ballerino è risultato Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 21 novembre 2020) Di recente è giunta la notizia che Maykel Fonts non sarà presente alladicon le. Purtroppo il ballerino è risultato positivo al Covid-29. Nonostante tutto Maykel ha voluto incoraggiarea dare il massimo. Questa edizione dicon lecontinua a regalare tantissimi colpi di scena ed imprevisti. Di recente Milly Carlucci ha confermato i sospetti su Maykel Fonts; il ballerino è risultato Articolo completo: dal blog SoloDonna

