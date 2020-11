Ballando con le Stelle 2020, Costantino a Mariotto: «Il ballo per me è come la televisione per te» (Di sabato 21 novembre 2020) Sara Di Vaira e Costantino - Ballando 15 Piccato e “piccante” scambio di battute tra Guillermo Mariotto e Costantino della Gherardesca nella finale di Ballando con le Stelle 2020. Dopo aver eseguito un tango in compagnia della sua insegnante Sara Di Vaira, il conduttore ha risposto ironicamente e a tono al giurato, conquistando il plauso di tutti i presenti in studio. Al termine della performance, che ha conquistato nel totale 31 punti, Mariotto ha infatti preso la parola per “sconsigliare” Costantino dall’idea di continuare a ballare una volta finita la sua esperienza nel programma. Oltre a sottolineare di aver trovato il tango “abbastanza orrendino“, Guillermo ha infatti evidenziato quanto Della Gherardesca, il più delle volte, ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 21 novembre 2020) Sara Di Vaira e15 Piccato e “piccante” scambio di battute tra Guillermodella Gherardesca nella finale dicon le. Dopo aver eseguito un tango in compagnia della sua insegnante Sara Di Vaira, il conduttore ha risposto ironicamente e a tono al giurato, conquistando il plauso di tutti i presenti in studio. Al termine della performance, che ha conquistato nel totale 31 punti,ha infatti preso la parola per “sconsigliare”dall’idea di continuare a ballare una volta finita la sua esperienza nel programma. Oltre a sottolineare di aver trovato il tango “abbastanza orrendino“, Guillermo ha infatti evidenziato quanto Della Gherardesca, il più delle volte, ...

