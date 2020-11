Balla coi lupi | 30 anni di passione fuori dal branco

Leggi su movieplayer

(Di sabato 21 novembre 2020) Era il 21 novembre del 1990 quando l'appassionato esordio alla regia di Kevin Costner arrivava nei cinema americani: riscopriamo i grandi meriti di un western poetico, coinvolgente e ancora amatissimo dal pubblico. Il tempo che passa non lascia polvere. Il tempo che passa ne rispolvera il mito. Nella memoria collettiva è saldo come un indiano che galoppa fiero verso l'orizzonte. E non è un caso se negli occhi della gente appaia una scintilla di approvazione appena ne pronunci il titolo:coi. L'appassionato esordio alla regia di Kevin Costner compie trent', eppure il ricordo delle sue praterie sconfinate, di John Dunbar che cerca l'America e trova sé stesso e della sua conversione tra le braccia dei pellerossa dipinti con nuovi colori non conosce tramonto.coisplende ancora di ...