Bake Off Italia 2020: Ernst Knam elegge i 4 semifinalisti, il tendone si spacca in due (Di sabato 21 novembre 2020) La gara fra i pasticceri amatoriali di Bake Off Italia 2020 è veramente agli sgoccioli. Con la puntata del 20 novembre, i tre giudici hanno eletto i nomi dei quattro semifinalisti di questa ottava edizione del talent show di Real Time. Fra i banconi, ad inizio puntata, trovavamo Philippe, Sara, Matteo, Monia e Maria; le nuove prove hanno dato modo ad Ernst Knam, Damiano Carrara e Csaba Dalla Zorza di valutare la preparazione dei pasticceri amatoriali così da eliminarne uno. Le tre prove di questa terzultima puntata sono state tutte ispirate ai dessert provenienti dalla Francia. Un tema che se sulla carta poteva sembrare molto difficile, in realtà è stato abbastanza alla portata di tutti. Persino la temibile prova tecnica questa volta è stata ridimensionata ad una più semplice ricetta ...

