Aurora Ramazzotti guarita dal Covid | “Mi ha presa fisicamente | ma soprattutto mentalmente”

(Di sabato 21 novembre 2020)ha finalmente sconfitto ile ha voluto condividere la notizia con tutti i suoi fan tramite le Stories di Instagram. La figlia di Eros e Michelle ha raccontato come ha vissuto il momento della malattia e cosa le ha lasciato il virus. Ecco come sta adessodalL'articolo proviene da Leggilo.org.

FilmNewsItaly : Aurora Ramazzotti è guarita dal coronavirus - infoitcultura : Aurora Ramazzotti terrorizzata dopo il Covid Ora temo di - infoitcultura : Aurora Ramazzotti è guarita dal coronavirus, ma ammette: 'Ha risvolti psicologici' - infoitcultura : Aurora Ramazzotti si sfoga dopo il Covid: “Sono terrorizzata” - infoitcultura : Aurora Ramazzotti guarita dal Covid: racconta su Instagram come sta -

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Ramazzotti

Come sta Aurora Ramazzotti? Come sono le condizioni di salute della figlia di Michelle Hniker, colpita dal Covid-19 ormai quasi tre settimane fa? Lo ha ...Aurora Ramazzotti, uscita da poco dalla morsa del Covid, si ritrova ad affrontare nuove atmosfere in famiglia, ma lei dichiara di non essere ...