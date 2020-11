Attenzione Gemelli! Guarda tutto quello che Novembre ha in serbo per te

Leggi su virali.video

(Di sabato 21 novembre 2020)è giunto alla sua seconda metà e per le persone che appartengono al segno dei Gemelli, si sono verificate già molte situazioni strane, che hanno consumato una gran parte delle vostre energie nascoste. In questo mese il vostro rapporto con gli altri è stato al centro della vostra vita quotidiana e alcune persone si sono approfittate un po’ troppo del vostro aiuto, sia nella sfera lavorativa che in quella sociale. Proprio per questi motivi, questa seconda metà dideve essere dedicata all’assoluto recupero delle vostre forze. Non potete dare sempre il cento per cento, se non avete anche del tempo per voi stessi, altrimenti rischiereste solamente di bruciare alcune tappe. credit: pixabay/Alexas Fotos Questi giorni didovranno vedervi vigili e cauti, specialmente per quelle situazioni che aspettate da tempo e che ...