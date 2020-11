Atp Finals, Thiem in finale: battuto Djokovic dopo quasi tre ore (Di sabato 21 novembre 2020) Un super Thiem batte il numero uno del tennis mondiale, Djokovic , e vola in finale delle Atp Finals di Londra (5.700.000 dollari di montepremi). È il primo finalista, ora dovrà attendere uno tra ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 21 novembre 2020) Un superbatte il numero uno del tennis mondiale,, e vola indelle Atpdi Londra (5.700.000 dollari di montepremi). È il primo finalista, ora dovrà attendere uno tra ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Atp Finals: Thiem va in finale Battuto Djokovic 7-5, 6-7, 7-6 #SkySport #SkyTennis #Tennis… - SuperTennisTv : ?? IMMENSO JANNIK, CAMPIONE AL #SOFIAOPEN?? Primo titolo #ATP in carriera ad un anno dalle #NextGenATP Finals. Pri… - RaiNews : L'austriaco si aggiudica una vera e propria battaglia durata 2 ore e 55 minuti - LaStampa : Il tennista autriaco ha sconfitto a Londra in tre set il serbo dopo tre tiratissime ore 7-5 6-7 7-6. - RbrSport : ?? Un meraviglioso #Thiem supera #Djokovic al terzo set in una partita stupenda ??? L'austriaco vince il primo set,… -