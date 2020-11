Atletico Madrid Lokomotiv Mosca: formazioni e in tv (Di sabato 21 novembre 2020) Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca, match di ritorno valido per il gruppo A della quarta giornata di Champions League che comprende anche Bayern Monaco e Salisburgo, si giocherà mercoledì 25 novembre 2020 alle ore 21. All’andata le due squadre hanno pareggiato 1-1 Come arrivano le squadre? I Colchoneros, seconda forza del girone dopo i Campioni d’Europa del Bayer Monaco, hanno 4 punti per effetto dea vittoria contro il Salisburgo e la sconfitta contro i tedeschi. Diventano , quindi, fondamentali questi tre punti per mettere in cassaforte la qualificazione agli ottavi. I russi, terzi a due punti dagli spagnoli, si giocano tanto mercoledì al Wanda Metropolitano. Solo una vittoria potrebbe ancora mantenerli in corsa. Le scelte tecniche di Atletico Madrid e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 21 novembre 2020), match di ritorno valido per il gruppo A della quarta giornata di Champions League che comprende anche Bayern Monaco e Salisburgo, si giocherà mercoledì 25 novembre 2020 alle ore 21. All’andata le due squadre hanno pareggiato 1-1 Come arrivano le squadre? I Colchoneros, seconda forza del girone dopo i Campioni d’Europa del Bayer Monaco, hanno 4 punti per effetto dea vittoria contro il Salisburgo e la sconfitta contro i tedeschi. Diventano , quindi, fondamentali questi tre punti per mettere in cassaforte la qualificazione agli ottavi. I russi, terzi a due punti dagli spagnoli, si giocano tanto mercoledì al Wanda Metropolitano. Solo una vittoria potrebbe ancora mantenerli in corsa. Le scelte tecniche die ...

