Atletico Madrid-Barcellona oggi in tv: orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di sabato 21 novembre 2020) Il programma di Atletico Madrid-Barcellona, gara valevole per la decima giornata di Liga 2020/2021. I Colchoneros, reduci da quattro vittorie consecutive, ospitano al Wanda Metropolitano la squadra di Koeman per rimanere vicini alla Real Sociedad capolista. La squadra blaugrana, dopo una partenza sotto le aspettative, deve recuperare punti in classifica. L’incontro, in programma oggi sabato 21 novembre alle ore 21, sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma DAZN. Sportface.it seguirà la sfida con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) Il programma di, gara valevole per la decima giornata di Liga 2020/2021. I Colchoneros, reduci da quattro vittorie consecutive, ospitano al Wanda Metropolitano la squadra di Koeman per rimanere vicini alla Real Sociedad capolista. La squadra blaugrana, dopo una partenza sotto le aspettative, deve recuperare punti in classifica. L’incontro, in programmasabato 21 novembre alle ore 21, sarà trasmesso insulla piattaforma DAZN. Sportface.it seguirà la sfida con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.

Mercato_SerieA : Atletico, pentimento tardivo. Ormai Morata è in mano alla Juve - mastrodea74 : @AlbeFarted LAZIO ATLETICO MADRID, BRESCIA, REGGINA, FIORENTINA - infoitsport : LaLiga, le probabili formazioni di Atletico Madrid-Barcellona: tante le assenze per Simeone e Koeman - infoitsport : Atletico Madrid-Barcellona, diretta tv in chiaro e streaming gratis? Dove vedere Liga - Mediagol : #Video Atletico Madrid-Barcellona, Simeone: 'Momento vissuto da Griezmann? Chiedete a Koeman' -