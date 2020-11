Atletico Madrid-Barcellona, infortunio Pique al ginocchio: si teme per il crociato (VIDEO) (Di sabato 21 novembre 2020) al Piove sul bagnato in casa Barcellona. Sul risultato di 1-0 per l’Atletico Madrid, il tecnico Koeman è stato costretto a fare i conti con l’infortunio di Gerard Pique, uscito dal campo al 62? a causa di un problema serio al ginocchio. C’è preoccupazione per le condizioni del difensore centrale, costretto a fare posto a Dest. Nelle prossime ore saranno effettuati gli esami strumentali ma si teme il peggio. Il ginocchio fa infatti un movimento innaturale. C’è il rischio di lunghissimo stop per lo spagnolo. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) al Piove sul bagnato in casa. Sul risultato di 1-0 per l’, il tecnico Koeman è stato costretto a fare i conti con l’di Gerard, uscito dal campo al 62? a causa di un problema serio al. C’è preoccupazione per le condizioni del difensore centrale, costretto a fare posto a Dest. Nelle prossime ore saranno effettuati gli esami strumentali ma siil peggio. Ilfa infatti un movimento innaturale. C’è il rischio di lunghissimo stop per lo spagnolo. SportFace.

