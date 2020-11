Atlante EuroBasket Roma- Gevi Napoli Basket, inizia il Campionato (Di sabato 21 novembre 2020) La partita potrà essere seguita in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale della Gevi Napoli Basket sul digitale terrestre canale numero 74. Sacripanti: “Vogliamo partire con il piede giusto.” inizia il Campionato della Gevi Napoli Basket che affronta domani, nella gara valevole per la terza giornata del girone Rosso di Serie A2, l’ Atlante EuroBasket Roma, inizio fissato per le ore 18,00. Queste le Dichiarazioni del Coach Stefano Sacripanti: “Purtroppo abbiamo avuto alcuni problemi, tra infortuni e positività al Covid, in prestagione. Adesso siamo pronti per cercare di raccogliere tutto il lavoro fatto, e metterlo in campo già a partire dalla prima giornata con ... Leggi su 2anews (Di sabato 21 novembre 2020) La partita potrà essere seguita in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale dellasul digitale terrestre canale numero 74. Sacripanti: “Vogliamo partire con il piede giusto.”ildellache affronta domani, nella gara valevole per la terza giornata del girone Rosso di Serie A2, l’, inizio fissato per le ore 18,00. Queste le Dichiarazioni del Coach Stefano Sacripanti: “Purtroppo abbiamo avuto alcuni problemi, tra infortuni e positività al Covid, in prestagione. Adesso siamo pronti per cercare di raccogliere tutto il lavoro fatto, e metterlo in campo già a partire dalla prima giornata con ...

EurobasketRoma : Grazie al nostro partner Ludma, sono pronte le divise da gioco nuove di zecca dell'Atlante Eurobasket Roma per il c… - EurobasketRoma : ?? In vista del debutto in stagionale in #SerieA2OldWildWest, il nostro coach Damiano Pilot ha fatto il punto dell'… - EurobasketRoma : ?? Domani al via il nostro girone di #SerieA2OldWildWest, quello rosso: è @repubblica a parlare della situazione de… - EnricoStanek : RT @EurobasketRoma: Nella trasmissione #EurobaskeTalks di @TMW_radio di quest'oggi è partita la consueta sfida dei conduttori all'ospite de… - EnricoStanek : RT @EurobasketRoma: Si allarga la famiglia dell'Atlante Eurobasket Roma: siamo orgogliosi di presentarne il nuovo componente Esselunga! Tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Atlante EuroBasket PALLACANESTRO – Atlante EuroBasket Roma-Gevi Napoli Basket, inizia il Campionato. Sacripanti: “Vogliamo partire con il piede giusto.” PianetAzzurro PALLACANESTRO – Atlante EuroBasket Roma-Gevi Napoli Basket, inizia il Campionato. Sacripanti: “Vogliamo partire con il piede giusto.”

Inizia il campionato della Generazione Vincente Napoli Basket che affronta domani, nella gara valevole per la terza giornata del girone Rosso di Serie A2, l’ Atlante EuroBasket Roma, inizio fissato pe ...

Serie A2 Old Wild West al via – Tutto sulla 3^ giornata nel girone Rosso

Inizia la Serie A2 Old Wild West 2020-21 nel girone Rosso, con le partite della terza giornata. Anticipo sabato 21 novembre tra Latina e San Severo, domenica 22 le altre cinque sfide. Alle 15.30 Forlì ...

Inizia il campionato della Generazione Vincente Napoli Basket che affronta domani, nella gara valevole per la terza giornata del girone Rosso di Serie A2, l’ Atlante EuroBasket Roma, inizio fissato pe ...Inizia la Serie A2 Old Wild West 2020-21 nel girone Rosso, con le partite della terza giornata. Anticipo sabato 21 novembre tra Latina e San Severo, domenica 22 le altre cinque sfide. Alle 15.30 Forlì ...