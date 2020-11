(Di sabato 21 novembre 2020) Vuole diventare protagonista con la maglia dell'e fin qui Sam, attaccante della Dea, è già riuscito a ritagliarsi il suo spazio anche a suon di gol e assist. Intervistato dal Corriere di Bergamo, il giovane centravanti olandese, ha svelato alcuni suoi obiettivi stagionali, sia personali che di squadra.: idoli e obiettivicaption id="attachment 1053985" align="alignnone" width="545"(getty images)/caption"Voglio diventare importante per questa società. I metodi di allenamento sono diversi rispetto a quelli a cui ero abituato, ma non è un problema e penso di potermi adattare", ha detto. "L'obiettivo in? Intanto raggiungiamo glidi finale. Poi vedremo. Siamo partiti bene e penso che superare i gironi sia un obiettivo ...

ItaSportPress : Atalanta, Lammers si racconta: 'Obiettivo ottavi di Champions. Van Nistelrooy un'ispirazione' -… - real_poggio : Ballottaggio ongoing... Lammers - Barrow Lammers scalpita. Barrow in forma. Goal Lammers quotato 6.0 Goal Barrow… - Dalla_SerieA : Atalanta, Lammers esclusivo: 'Gasperini mi ha stregato' - - infoitsport : Atalanta, Lammers: 'Mi sento già a casa. Spero presto di poter partire tra i titolari' - infoitsport : Atalanta, Lammers: 'Voglio diventare importante per il club. Champions? Vogliamo gli ottavi' -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Lammers

Consigli Fantacalcio, ecco le nostre scelte per l'8.a giornata del campionato di Serie A. Il big match di giornata é il posticipo Napoli-Milan ...Novità di formazione per l’Atalanta oggi da La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano assicura che ci sarà Pierluigi Gollini in porta per la Dea a La Spezia, favorito su Sportiello; Toloi con Palomino e ...