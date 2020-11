Asl Salerno, nuova struttura per i tamponi a personale scolastico, alunni e genitori conviventi (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – L’Asl Salerno comunica che da oggi, 21 novembre 2020, presso la USCA di Salerno (piscina comunale “Vigor” di via S.Allende), il personale scolastico, gli alunni e i genitori conviventi potranno effettuare il test antigenico. La struttura è attiva tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18, e resterà aperta fino all’esaurimento delle prenotazioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’Aslcomunica che da oggi, 21 novembre 2020, presso la USCA di(piscina comunale “Vigor” di via S.Allende), il, glie ipotranno effettuare il test antigenico. Laè attiva tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18, e resterà aperta fino all’esaurimento delle prenotazioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ZZiliani : La #Reggiana ha avuto lo 0-3 perchè 'l'ASL non ha mai in club modo vietato di effettuare la trasferta a Salerno'. A… - ZZiliani : Ricapitolando 1. La Reggiana ha avuto lo 0-3 a tavolino per non essere andata a Salerno pur in mancanza di divieti… - ZZiliani : Ormai siamo alla follia. È 0-3 a tavolino per la Reggiana che pur senza divieti dalla ASL non si recò a Salerno. Ma… - tvoggi : TAMPONI ANTIGENICI PER IL MONDO SCOLASTICO, AL VIA ALL’USCA DI SALERNO L’Asl Salerno comunica che da oggi, presso l… - bjt2marco : RT @ZZiliani: La #Reggiana ha avuto lo 0-3 perchè 'l'ASL non ha mai in club modo vietato di effettuare la trasferta a Salerno'. Al #Napoli… -