Ascolti tv venerdì 20 novembre: Tale e Quale Show, Gf Vip, Freedom (Di sabato 21 novembre 2020) Ascolti tv venerdì 20 novembre 2020: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 20 novembre 2020? Ieri sera è andata in onda la finale di Tale e Quale Show, mentre su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Gf Vip. Su Italia 1 invece è andato in onda Freedom. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv venerdì 20 novembre 2020? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 20 novembre 2020, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 la finale di Tale e Quale Show ha interessato ... Leggi su tpi (Di sabato 21 novembre 2020)tv202020: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,202020? Ieri sera è andata in onda la finale di, mentre su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Gf Vip. Su Italia 1 invece è andato in onda. Ma chi ha totalizzato i maggioritv202020? Di seguito tutti i dati.tv 202020, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 la finale diha interessato ...

CorriereCitta : #Ascoltitv venerdì 20 novembre 2020: Tale e Quale Show, GF Vip, Quarto Grado, Fratelli di Crozza, dati Auditel e sh… - KFCsquad_ : Quindi Si Giochiamo a Adoro i… - TinA19756376 : Un ragazzo, con problemi cognitivi, che seguo ha appena detto 'venerdì i ragazzi scopriranno del prolungamento, cap… - alicejuvelove : Io già nera per le clip NON VERITIERE che monteranno venerdì..... LI FACCIAMO CALARE NOI GLI ASCOLTI SE NON LA PIAN… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti venerdì “Il Commissario Ricciardi”: si torna a girare a Taranto? Corriere di Taranto