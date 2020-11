Ascolti 20 novembre | Grande Fratello Vip contro Tale e Quale Show | ecco chi ha vinto

infoitcultura : Ascolti Tv 19 novembre 2020, Doc ha nelle sue mani 8 milioni e mezzo di spettatori - infoitcultura : Ascolti tv analisi 19 novembre: Doc guadagna quasi 1 milione, straccia Fiorellino e insegue Montalbano. Cologno si… - zazoomblog : Ascolti TV 20 novembre Grande Fratello Vip contro la finale Tale e Quale Show: chi ha vinto? Ecco i dati auditel -… - Raiofficialnews : #AscoltiTv di venerdì #20novembre -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti novembre

Sfera Ebbasta polverizza un altro record. A 24 ore dal lancio su Spotify, “Famoso”, il suo nuovo album. ha realizzato il record italiano di stream di un album in un giorno con 16.264.218 di stream.Ascolti record per la fiction ispirata alla vera storia di un medico lombardo. L'attore che interpreta il dottor Andrea Fanti: "Speriamo di tornare sul set in primavera" ...