Arsene Wenger: “Calcio falsato dai soldi, facile indovinare chi vincerà” (Di sabato 21 novembre 2020) “I club che dominano in Europa lo fanno grazie a quello che hanno speso prima dei vincoli. Si sono congelate le posizioni acquisite, questo falsa la competizione. Oggi è facile indovinare chi vincerà, mentre il bello del calcio dovrebbe essere l’imprevedibilità“. Arsene Wenger, storico ex tecnico dell’Arsenal, parla così in un’intervista rilasciata alla Repubblica in merito al sistema del Fair Play Finanziario che negli anni ha generato numerose polemiche. “I club, però, non possono pensare di chiedere aiuto agli Stati, questi devono avere altre priorità. Ha senso concedere ai club il rinvio delle scadenze fiscali, non soldi e favori – ha aggiunto l’ex allenatore -. Quello dei grandi campionati è un mondo di privilegiati, anche se va di moda dire il contrario. E i giocatori guadagnano il giusto, se le ... Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) “I club che dominano in Europa lo fanno grazie a quello che hanno speso prima dei vincoli. Si sono congelate le posizioni acquisite, questo falsa la competizione. Oggi èchi vincerà, mentre il bello del calcio dovrebbe essere l’imprevedibilità“., storico ex tecnico dell’Arsenal, parla così in un’intervista rilasciata alla Repubblica in merito al sistema del Fair Play Finanziario che negli anni ha generato numerose polemiche. “I club, però, non possono pensare di chiedere aiuto agli Stati, questi devono avere altre priorità. Ha senso concedere ai club il rinvio delle scadenze fiscali, none favori – ha aggiunto l’ex allenatore -. Quello dei grandi campionati è un mondo di privilegiati, anche se va di moda dire il contrario. E i giocatori guadagnano il giusto, se le ...

