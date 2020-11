Arisa: età, altezza, peso, nome vero, di dov’è, fidanzati, com’è cambiata (Di sabato 21 novembre 2020) Il suo vero nome è Rosalba Pippa ma l’Italia la conosce come Arisa, pseudonimo che racchiude le iniziali della sua famiglia. Si tratta di una delle voci più amate della musica italiana, una brillante e talentuosa artista dotata di un’originalità fuori dal comune. Nata in Liguria, ha trascorso l’infanzia a Pignola (Potenza). Poi è partita alla volta di Milano per inseguire il suo grande sogno. Oggi Arisa può dire di aver coronato quel sogno che coltivava sin dalla tenera età: vivere facendo musica, esprimendo il suo sentire cantando. La sua spiccata originalità non l’ha sempre aiutata, durante l’infanzia è stata spesso presa di mira per le sue scelte fuori dal coro che le hanno creato problemi anche una volta diventata famosa. Ma è proprio questa libertà a renderla unica ed ... Leggi su tuttivip (Di sabato 21 novembre 2020) Il suoè Rosalba Pippa ma l’Italia la conosce come, pseudonimo che racchiude le iniziali della sua famiglia. Si tratta di una delle voci più amate della musica italiana, una brillante e talentuosa artista dotata di un’originalità fuori dal comune. Nata in Liguria, ha trascorso l’infanzia a Pignola (Potenza). Poi è partita alla volta di Milano per inseguire il suo grande sogno. Oggipuò dire di aver coronato quel sogno che coltivava sin dalla tenera età: vivere facendo musica, esprimendo il suo sentire cantando. La sua spiccata originalità non l’ha sempre aiutata, durante l’infanzia è stata spesso presa di mira per le sue scelte fuori dal coro che le hanno creato problemi anche una volta diventata famosa. Ma è proprio questa libertà a renderla unica ed ...

Notiziedi_it : Chi è Arisa? Età, vita privata, carriera, canzoni e Instagram - DavyHorcrux : RT @micene_return: Botto incredibile per #amici20 che non risente dell'età e grazie a @LCuccarini e @ARISA_OFFICIAL sfonda i 3,4 milioni (2… - CIAfra73 : RT @micene_return: Botto incredibile per #amici20 che non risente dell'età e grazie a @LCuccarini e @ARISA_OFFICIAL sfonda i 3,4 milioni (2… - twittantoridi : RT @micene_return: Botto incredibile per #amici20 che non risente dell'età e grazie a @LCuccarini e @ARISA_OFFICIAL sfonda i 3,4 milioni (2… - StefaniaPovia : @micene_return @TheRadiodavid @LCuccarini @ARISA_OFFICIAL @Saverio_94 @pascalpanico @twittantoridi @annatomasi1… -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa età Arisa:«Credetemi, ho cambiato molti lavori, si impara dagli errori» Corriere della Sera