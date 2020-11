Arab News Pakistan | ' il leader di Al Qaida Zawahiri è morto'

(Di sabato 21 novembre 2020) ROMA, 21 NOV - Ildi alAyman Al-, successore di Osama bin Laden, è, in Afghanistan, molto probabilmente per cause naturali. Lo scrive il sito, affermando ...

Zawahiri. Aveva 69 anni. Successore di Osama Bin Laden, al-Zawahiri sarebbe deceduto per cause naturali, probabilmente un attacco d’asma. In un arco di tempo pari a tre mesi, sono scomparsi i vertici ...Il leader di Al Qaida, Ayman al Zawahiri, sarebbe morto la scorsa settimana in Afghanistan per cause naturali. Lo riferisce ...