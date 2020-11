'Aprite i posti letto Covid o finiamo in zona rossa', caos su dirigente della Regione Sicilia (Di sabato 21 novembre 2020) commenta Ansa 'Aprite i posti letto o finiamo in zona rossa'. E' questo uno dei passaggi incriminati dei 'vocali' con cui il dirigente regionale Siciliano Mario La Rocca avrebbe invitato i manager ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 21 novembre 2020) commenta Ansa 'in'. E' questo uno dei passaggi incriminati dei 'vocali' con cui ilregionaleno Mario La Rocca avrebbe invitato i manager ...

Ultime Notizie dalla rete : Aprite posti "Aprite i posti letto Covid o finiamo in zona rossa", caos su dirigente della Regione Sicilia TGCOM Coronavirus, la seconda ondata preme sugli ospedali. «Posti letto esauriti, vicini al collasso»

Posti letto esauriti, lunghe attese per un ricovero e un turn-over frenetico con numeri «come in primavera». Dove si può, si aprono altri ospedali: succede a Torino dove oggi negli 8 mila metri del ...

Sicilia, le nuove regole: domenica aperti i panifici, chiusi i supermercati

Note su note, che se da una parte vanno ad integrare i precedenti Dpcm, dall’altra, se non cominicate per tempo rischiano di far saltare i piani degli esercenti. E le reazioni, vedi quella tramite vid ...

