Aosta, 21 docenti su 27 rifiutano il tampone di fine quarantena: la scuola costretta a rinviare il ritorno in aula dopo l’isolamento (Di sabato 21 novembre 2020) “Noi il tampone non lo facciamo”. Ad opporsi al test di verifica dopo il periodo di quarantena sono 21 maestri su 27 della scuola primaria San Francesco di Aosta. Una scelta che ha costretto la dirigente a chiudere l’istituto rinviando a casa genitori e bambini pronti a tornare in aula dopo dieci giorni di isolamento. Una vicenda che è arrivata fino alla Regione che presenterà un esposto alla magistratura per fare chiarezza su quanto accaduto. “Il nostro – spiega l’assessore regionale all’istruzione Luciano Caveri – non è un j’accuse contro i docenti ma chiediamo di appurare la questione anche dal punto di vista amministrativo. La scuola è un servizio pubblico essenziale e stiamo facendo tutto il possibile per tenere aperte l’infanzia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) “Noi ilnon lo facciamo”. Ad opporsi al test di verificail periodo disono 21 maestri su 27 dellaprimaria San Francesco di. Una scelta che ha costretto la dirigente a chiudere l’istituto rinviando a casa genitori e bambini pronti a tornare indieci giorni di isolamento. Una vicenda che è arrivata fino alla Regione che presenterà un esposto alla magistratura per fare chiarezza su quanto accaduto. “Il nostro – spiega l’assessore regionale all’istruzione Luciano Caveri – non è un j’accuse contro ima chiediamo di appurare la questione anche dal punto di vista amministrativo. Laè un servizio pubblico essenziale e stiamo facendo tutto il possibile per tenere aperte l’infanzia, ...

Sono le "carenze strutturali della scuola valdostana" ad aver portato alla mancata riapertura - dopo un periodo di quarantena - di alcune classi della primaria San Francesco del capoluogo regionale pe ...

La proposta – accolta con entusiasmo da docenti e genitori - è arrivata da Marilena Abbatepaolo ... il liceo "Simone Morea" di Conversano e la scuola media Amedeo D'Aosta di Bari) prima di trasferirsi ...

