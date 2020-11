Anpi, consigliere di Municipio mostra croce celtica a Milano (Di sabato 21 novembre 2020) Milano, 21 NOV - L'Anpi Provinciale di Milano ha denunciato oggi una "grave provocazione avvenuta in Municipio 9 durante una riunione della commissione scolastica di mercoledì scorso, alla quale ha ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 21 novembre 2020), 21 NOV - L'Provinciale diha denunciato oggi una "grave provocazione avvenuta in9 durante una riunione della commissione scolastica di mercoledì scorso, alla quale ha ...

In Municipio 9, il consigliere di Fratelli d’Italia Enrico Turato è apparso in un collegamento web con l’immagine di Sergio Ramelli, ucciso perché «fascista» ...

(ANSA) – MILANO, 21 NOV – L'Anpi Provinciale di Milano ha denunciato oggi una "grave provocazione avvenuta in Municipio 9 durante una riunione della commissione scolastica di mercoledì scorso, alla qu ...In Municipio 9, il consigliere di Fratelli d'Italia Enrico Turato è apparso in un collegamento web con l'immagine di Sergio Ramelli, ucciso perché «fascista» ...