Angelina Jolie di nuovo regista (e Tom Hardy produce)

(Di sabato 21 novembre 2020) L’ultimo lavoro come regista, per Angelina Jolie, risale al 2017, anno in cui ha diretto Per primo hanno ucciso mio padre. Allora, è stato il figlio Maddox ad ispirarne l’attività registica, la stessa alla quale l’attrice ha deciso di tornare con nuova ispirazione. La Jolie ha ufficializzato di essere pronta a rivestire i panni del regista per dirigere Unreasonable Behaviour, prodotto – tra gli altri – da Tom Hardy. La pellicola, di cui ancora sono sconosciuti i tempi di produzione, è il racconto di una vita straordinaria, quella di Don McCullin, fotografo di guerra britannico.