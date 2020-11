Ancora 34 767 nuovi contagi e 692 morti Ma calano i ricoveri nelle terapie intensive Speranza | “Dai vaccini una risposta in tempi brevi”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 21 novembre 2020) Sono 34.767 (ieri erano stati 37.242) icasi di Coronavirus registrati in Italiaultime 24 ore, a fronte di 237.225 tamponi con rapporto test/positivi che si attesta al 14,6%, ieri era al 15,6%. I decessi sono 692, contro i 699 di ieri, per un totale di 49.261 vittime dall’inizio dell’epidemia. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 791.746, dei quali 753.925 si trovano in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 34.063 (+106 rispetto a ieri), di questi 3.758 in terapia intensiva (+10). La regione con il maggior numero dicasi èla Lombardia con 8.853, seguita da Veneto (3.567), Campania (3.554), Piemonte (2.896), Emilia-Romagna (2.723) e Lazio (2.658). “La questionemerita ...