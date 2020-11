Amore, soldi e fortuna. Come sarà il 2021? L’oroscopo di Paolo Fox: ecco i segni baciati dalla dea bendata (Di sabato 21 novembre 2020) Paolo Fox, appuntamento imperdibile con il suo Oroscopo. Il nuovo anno si avvicina, lasciando alle spalle il 2020. Sono già in tanti a curiosare tra le stelle, sperando che il 2021 porti nella vita qualche bella novità. Paolo Fox, puntuale Come sempre, offre la possibilità di cominciare a sbirciare il futuro, tirando anche le somme. Scopriamo insieme, segno per segno, cosa prospetterà il 2021. Qualche anticipazione per un oroscopo sempre puntualissimo su Il Corriere della Sera. L’astrologo è sempre lui, Paolo Fox, infallibile e cauto nell’osservare le stelle, con il presupposto di offrire al suo pubblico qualche visione più ottimistica. Un 2021 che sembra essere influenzato da Giove e Saturno in Acquario, a cui si potranno ricondurre alcune difficoltà, soprattutto ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 21 novembre 2020)Fox, appuntamento imperdibile con il suo Oroscopo. Il nuovo anno si avvicina, lasciando alle spalle il 2020. Sono già in tanti a curiosare tra le stelle, sperando che ilporti nella vita qualche bella novità.Fox, puntualesempre, offre la possibilità di cominciare a sbirciare il futuro, tirando anche le somme. Scopriamo insieme, segno per segno, cosa prospetterà il. Qualche anticipazione per un oroscopo sempre puntualissimo su Il Corriere della Sera. L’astrologo è sempre lui,Fox, infallibile e cauto nell’osservare le stelle, con il presupposto di offrire al suo pubblico qualche visione più ottimistica. Unche sembra essere influenzato da Giove e Saturno in Acquario, a cui si potranno ricondurre alcune difficoltà, soprattutto ...

