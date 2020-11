Amici, Martina Miliddi commuove il pubblico: quel lutto che non può superare (Di sabato 21 novembre 2020) Tra i nuovi concorrenti di Amici di Maria De Filippi quella ad aver commosso maggiormente il pubblico è Martina Miliddi e il racconto del suo terribile lutto. Questo pomeriggio a partire dalle 14,10 torna su Canale 5 il secondo appuntamento di Amici di Maria De Filippi, una puntata ricca di sorprese e colpi di scena: riusciranno tutti a mantenere il proprio banco? La classe di quest’anno vede in gioco 10 cantanti e 5 ballerini, mentre tra addii e nuovi arrivi ecco il corpo docenti:Arisa, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli per il canto, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Veronica Paparini per la danza. Tra i concorrenti in gara una in particolare ha colpito il pubblico del talent di Maria De Filippi, la ... Leggi su chenews (Di sabato 21 novembre 2020) Tra i nuovi concorrenti didi Maria De Filippila ad aver commosso maggiormente ile il racconto del suo terribile. Questo pomeriggio a partire dalle 14,10 torna su Canale 5 il secondo appuntamento didi Maria De Filippi, una puntata ricca di sorprese e colpi di scena: riusciranno tutti a mantenere il proprio banco? La classe di quest’anno vede in gioco 10 cantanti e 5 ballerini, mentre tra addii e nuovi arrivi ecco il corpo docenti:Arisa, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli per il canto, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Veronica Paparini per la danza. Tra i concorrenti in gara una in particolare ha colpito ildel talent di Maria De Filippi, la ...

domxshe : volevo ricordavi di quella volta che martina ad amici cantò little things?????? - sempiAnna : RT @WittyTV: L'incontro tra Martina e @LCuccarini, le regole della nuova edizione e... Cliccate QUI per rivedere la puntata di #Amici20 ??… - __comeioate_ : buongiorno, ho sognato Martina e Gaia come ospiti ad amici, ma cosa voglionooo fatemi dormire #circozzi - pijamino : l'anno scorso con martina e i suoi amici....mi manca come l'aria - infoitcultura : Amici 20, Martina: “Papà è morto, mamma non è lei”, Lorella in difficoltà -