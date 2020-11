Amici 20, l’inedito di Raffaele “Il Sole alle Finestre” (Testo e video) (Di sabato 21 novembre 2020) Amici 20, l’inedito di Raffaele “Il Sole alle Finestre”. Puntata di sabato 21 novembre 2020 su Canale 5. (video) Sabato 21 novembre alle 14:10 è andato in onda il secondo appuntamento con la ventesima edizione di Amici. Un’edizione diversa, in parte a causa della pandemia, che come anticipato settimana scorsa, non prevede alcuna sfida. Nella puntata di oggi gli allievi di canto hanno presentato gli inediti, Massimiliano Montefusco, general manager di RDS e Daniela Cappelletti di Radio Italia, che hanno espresso un parere sui brani. Raffaele ha presentato “Il Sole alle Finestre”. Ecco il video, a seguire trovate il ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 21 novembre 2020)20,di“Il. Puntata di sabato 21 novembre 2020 su Canale 5. () Sabato 21 novembre14:10 è andato in onda il secondo appuntamento con la ventesima edizione di. Un’edizione diversa, in parte a causa della pandemia, che come anticipato settimana scorsa, non prevede alcuna sfida. Nella puntata di oggi gli allievi di canto hanno presentato gli inediti, Massimiliano Montefusco, general manager di RDS e Daniela Cappelletti di Radio Italia, che hanno espresso un parere sui brani.ha presentato “Il. Ecco il, a seguire trovate il ...

gianluca89S : Bellissimo l’inedito di Raffaele. Già da radio così com’è. #Amici2020 #amici - fedeedoscana : @emmaishome No, la motivazione è che Blue Phelix non era ad Amici o al Gf dove conta il messaggi che porti o il per… - aalterlovex : RT @Waitouis: Casa è l’inedito più bello uscito da amici e questo non me lo toglierà nessuno dalla testa #Amici20 - icarvsplume : RT @Waitouis: Casa è l’inedito più bello uscito da amici e questo non me lo toglierà nessuno dalla testa #Amici20 - Aurorasmile13 : RT @Waitouis: Casa è l’inedito più bello uscito da amici e questo non me lo toglierà nessuno dalla testa #Amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Amici l’inedito Edoardo Bennato: «La mia ironia contro le schizofrenie del presente» Corriere della Sera