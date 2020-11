Almeno otto civili sono morti in un bombardamento a Kabul, in Afghanistan (Di sabato 21 novembre 2020) Almeno otto civili sono morti in un bombardamento a Kabul, la capitale dell’Afghanistan: oltre venti missili, lanciati con uno o due lanciarazzi montati su altrettanti veicoli, sono caduti sulla “Zona Verde”, la parte di città fortificata che ospita le ambasciate. Leggi su ilpost (Di sabato 21 novembre 2020)in un, la capitale dell’: oltre venti missili, lanciati con uno o due lanciarazzi montati su altrettanti veicoli,caduti sulla “Zona Verde”, la parte di città fortificata che ospita le ambasciate.

gemin_steven98 : RT @ilpost: Almeno otto civili sono morti in un bombardamento a Kabul, in Afghanistan - ilpost : Almeno otto civili sono morti in un bombardamento a Kabul, in Afghanistan - agenzia_nova : #Afghanistan: almeno otto morti e 31 feriti in serie di esplosioni a #Kabul - heijsenberg : @choosethelifee amooo, a meno che il vaccino non ci uccida tutti, tra sette o otto mesi si risolverà tutto, so che… - harryxarms : louis stai bene? stai bevendo almeno due litri d’acqua al giorno? mangi abbastanza? dormi a sufficienza? almeno ott… -