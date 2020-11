Allerta meteo, il Comune chiude parchi e cimiteri cittadini (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Comune di Napoli ha diramato una comunicazione nella quale dispone che a causa dell’Allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale, per la giornata di domani domenica 22 novembre resteranno chiusi i parchi e i cimiteri cittadini. Si raccomanda di limitare gli spostamenti solo in caso di necessità come già previsto, del resto, dalle attuali prescrizioni per la zona rossa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ildi Napoli ha diramato una comunicazione nella quale dispone che a causa dell’diramata dalla Protezione civile regionale, per la giornata di domani domenica 22 novembre resteranno chiusi ie i. Si raccomanda di limitare gli spostamenti solo in caso di necessità come già previsto, del resto, dalle attuali prescrizioni per la zona rossa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

