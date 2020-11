Alex Zanardi trasferito all’Ospedale di Padova

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 21 novembre 2020)è statopresso l'ospedale di. Lo ha fatto sapere con una nota l'Ospedale San Raffaele di Milano dove il pilota automobilistico e atleta paralimpico era ricoverato dal 24 luglio 2020 in seguito a un incidente in handbike. Secondo la nota "il paziente ha raggiunto una condizione fisica e neurologica di generale stabilità che ha consentito il trasferimento ad altra struttura ospedaliera dotata di tutte le specialità cliniche necessarie e il conseguente avvicinamento al domicilio familiare".era arrivato al San Raffaele in condizioni di grave instabilità neurologica e sistemica; ha affrontato dapprima un periodo di rianimazione intensiva, quindi un percorso chirurgico, per risolvere le complicanze dovute al trauma e in seguito per la ricostruzione facciale e cranica e ...